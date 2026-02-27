Suplemento para el cerebro, se asocia con menor esperanza de vida en hombres

Análisis genético y observacional detectó asociación entre tirosina alta en sangre y menor expectativa de vida en hombres.

Un suplemento popular para mejorar el enfoque y el rendimiento mental podría estar vinculado con una menor esperanza de vida en hombres. Así lo indicó un estudio publicado en la revista científica Aging-US, tras analizar datos de más de 270.000 personas.

La investigación evaluó la relación entre los aminoácidos fenilalanina y tirosina y la longevidad. Ambos compuestos circulan de forma natural en el organismo y también se comercializan como suplementos alimentarios.

El trabajo estuvo a cargo de científicos de la Universidad de Hong Kong y la Universidad de Georgia. El equipo examinó si los niveles de estos aminoácidos en sangre guardaban relación con el tiempo de vida.

La fenilalanina y la tirosina se encuentran en alimentos ricos en proteína. Cumplen funciones clave en el metabolismo y en la actividad cerebral. En particular, la tirosina participa en la producción de neurotransmisores como la dopamina, asociada con el estado de ánimo, la motivación y el desempeño cognitivo. Esa función explica su alta demanda comercial.

Para el análisis, los investigadores utilizaron datos genéticos y de salud del UK Biobank, uno de los mayores bancos biomédicos del mundo. El estudio combinó datos observacionales con modelaciones genéticas para explorar el vínculo entre niveles sanguíneos de aminoácidos y mortalidad.

En una primera etapa, ambos compuestos parecían asociarse con mayor riesgo de muerte. Sin embargo, tras ajustes más rigurosos, solo la tirosina mantuvo una relación consistente y potencialmente causal con menor esperanza de vida en hombres.

Las modelaciones genéticas señalaron que los hombres con niveles elevados de tirosina podrían vivir en promedio casi un año menos. En mujeres no se detectó una asociación significativa.

El vínculo se mantuvo incluso tras controlar otros factores, incluida la fenilalanina. Los autores indicaron que la fenilalanina no mostró asociación con la esperanza de vida en hombres ni en mujeres luego de ajustar por tirosina.

El estudio también observó que los hombres suelen presentar niveles más altos de tirosina que las mujeres. Esa diferencia podría contribuir a explicar parte de la brecha histórica en longevidad entre ambos sexos.

Los investigadores no determinaron con claridad por qué la tirosina tendría este efecto específico en hombres. Una hipótesis apunta a la resistencia a la insulina, condición ligada a varias enfermedades asociadas con el envejecimiento.

La tirosina también interviene en la producción de neurotransmisores relacionados con el estrés. Esos compuestos pueden influir en vías metabólicas y hormonales de forma distinta en hombres y mujeres.

El estudio no evaluó de manera directa el consumo de suplementos de tirosina. No obstante, los resultados abren interrogantes sobre sus posibles efectos a largo plazo.

Los autores sugirieron que las personas con niveles elevados del aminoácido podrían beneficiarse de ajustes en la dieta. Mencionaron la moderación en el consumo total de proteínas como una estrategia que podría reducir la concentración de tirosina en el organismo.

Los científicos señalaron que se requieren más estudios para confirmar estos hallazgos. También indicaron que futuras investigaciones deberán determinar si cambios en la alimentación o en el estilo de vida reducen de forma segura los niveles de tirosina y si eso influye en la longevidad.

