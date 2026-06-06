Ciencia

Superluna nueva de junio: qué significa este fenómeno astronómico y qué efectos tiene en el planeta

La Luna alcanzará una de sus menores distancias con la Tierra durante la fase nueva, por lo que no podrá observarse

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La próxima superluna nueva será el 16 de mayo y provocará mareas más intensas por su cercanía con la Tierra.
La superluna nueva del 14 de junio será una de las más cercanas del año y tendrá efectos sobre las mareas. (NASA/NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGastronomíalunasuperlunaluna nueva
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.