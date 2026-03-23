Ciencia

¿Su cerebro envejece más rápido de lo que cree? La calidad del sueño revela un riesgo oculto de demencia

Ondas cerebrales durante el sueño permiten estimar la edad del cerebro y su vínculo con el riesgo de enfermedades neurodegenerativas

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Por O Globo / Brasil / GDA
La edad cerebral calculada en el sueño se asocia con mayor riesgo de demencia y abre opciones para detección temprana.
La edad cerebral calculada en el sueño se asocia con mayor riesgo de demencia y abre opciones para detección temprana. (Canva stock/SHVETS production de Pexels/TrueCreatives)







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