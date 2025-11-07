Sonda china capta imágenes únicas del intrigante cometa interestelar 3I/ATLAS

El cometa interestelar 3I/ATLAS fue fotografiado por sondas en Marte, entre ellas Tianwen-1, mostrando detalles únicos como su núcleo y anticola.

La sonda Tianwen-1, de origen chino y en órbita alrededor de Marte, captó imágenes del cometa 3I/ATLAS, un objeto interestelar que atravesó el Sistema Solar a una velocidad de 58 kilómetros por segundo. El hallazgo fue dado a conocer por la Administración Espacial Nacional China (CNSA).

Los objetos interestelares provienen de fuera del Sistema Solar. Son fenómenos extremadamente raros. El 3I/ATLAS se convirtió en el tercero de este tipo en ser identificado, después del 1I/ʻOumuamua y del 2I/Borisov.

El cometa fue detectado por astrónomos del proyecto ATLAS, ubicado en Chile, en julio de este año. Los telescopios revelaron que su órbita es hiperbólica, lo que confirma que no está ligado gravitacionalmente al Sol.

Aunque se especuló sobre un posible origen alienígena, la comunidad científica lo clasificó como un cometa interestelar. Según el medio IFLScience, este tipo de objetos actúan como cápsulas del tiempo con miles de millones de años, y podrían ofrecer información sobre el origen del universo y la influencia del medio interestelar en cometas.

Durante un tiempo, el cometa permaneció fuera del alcance de los telescopios terrestres. Sin embargo, varias sondas en la órbita de Marte lograron fotografiarlo. Entre ellas, se encuentran la Mars Express y la ExoMars Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea (ESA), así como la propia Tianwen-1.

La CNSA indicó que esta fue la primera vez que la sonda intentó registrar un objeto tan lejano y con un brillo tan débil. Para lograrlo, se realizaron simulaciones y cálculos complejos, que permitieron evaluar la viabilidad de la observación.

Las imágenes revelan detalles del núcleo del cometa y de su coma, la nube de gas y polvo que se forma al acercarse al Sol. También se observó una anticola, un raro rayo de luz que apunta en sentido contrario al rastro del cometa en el cielo.

Aunque Tianwen-1 fue diseñada para estudiar la superficie de Marte, sus imágenes del 3I/ATLAS están entre las más detalladas que se han conseguido de un objeto con origen interestelar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.