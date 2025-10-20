Ciencia

El extraño cometa 3I/ATLAS desafía las leyes de la física y lo que ocurra este 29 de octubre podría cambiar todo

Un cometa interestelar muestra una cola dirigida hacia el Sol, algo contrario a las leyes conocidas; los científicos se preparan para su paso máximo

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
This long-exposure photograph taken on July 24, 2020 shows a view of the Comet NEOWISE (C/2020 F3) in the sky over Shwebo, Sagaing region in Myanmar. The Comet C/2020 F3 was discovered on March 27, 2020, by NEOWISE, the Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer, which is a space telescope launched by NASA in 2009. (Photo by Ye Aung Thu / AFP)
El cometa 3I/ATLAS podría revelar si es un objeto natural o tecnológico cuando alcance su punto más cercano al Sol este 29 de octubre. (YE AUNG THU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcometacometa 3I/ATLAS3I/ATLAS
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.