Tres hallazgos de 3I/ATLAS, el cometa interestelar que desconcierta a los científicos

Este cometa interestelar desconcierta a la ciencia: emite agua lejos del Sol, contiene vapor de níquel y desarrolla una cola que desafía las reglas

Por El Comercio / Perú / GDA
3I/ATLAS soportó una eyección solar sin fracturas, lo que desconcierta a los astrónomos y abre nuevas rutas de estudio sobre su origen.
Científicos estudian al cometa 3I/ATLAS por su extraña composición química, emisión de agua y su inusual cola que apunta al Sol. (Wikimedia Commons/International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist)







