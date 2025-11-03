Ciencia

Algo cambió en el objeto interestelar 3I/ATLAS y podría revelar un fenómeno jamás visto en un cometa

3I/ATLAS sorprendió por su color azulado y trayectoria no aleatoria. La mejor oportunidad para estudiarlo será el 19 de diciembre

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
El cometa 3I/ATLAS sorprendió al brillar tras el Sol y planteó dudas sobre su origen interestelar [Imagen con fines ilustrativos].
3I/ATLAS mostró señales inusuales que podrían indicar tecnología artificial. Su composición y trayectoria desconciertan a los astrónomos [Imagen con fines ilustrativos]. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcometacometa 3I/ATLAS3I/ATLAS
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.