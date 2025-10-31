Ciencia

Científicos detectan una señal inesperada en el cometa 3I/ATLAS y cambia todo lo que se creía

La detección de gas hidroxilo en 3I/ATLAS ofrece pistas sobre la química de sistemas más allá del Sol

Por La Nación / Argentina / GDA
El cometa 3I/ATLAS mostró actividad de agua en una zona donde no debería ocurrir. Volverá a ser visible en noviembre de 2025.
El cometa 3I/ATLAS mostró actividad de agua en una zona donde no debería ocurrir. Volverá a ser visible en noviembre de 2025. (NASA.gov/Captura)







