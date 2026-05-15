Solo una universidad de Centroamérica entró a ranking mundial de las mejores instituciones para estudiar ingeniería en 2026

La UCR es la única universidad centroamericana incluida en el ranking de ingeniería 2026 de Times Higher Education.

La Universidad de Costa Rica (UCR) es la única institución centroamericana incluida en el ranking mundial de ingeniería 2026 de Times Higher Education (THE), una de las mediciones universitarias más influyentes del mundo.

La universidad aparece en el grupo de posiciones 1251+, dentro de una clasificación dominada por instituciones de Estados Unidos, China, Reino Unido y otros polos globales de investigación tecnológica. En la evaluación específica de ingeniería, la UCR obtuvo una puntuación general entre 9,6 y 21,3 puntos. Su indicador más alto fue “proyección internacional”, con 42,9 puntos. La categoría de entorno de investigación fue la más baja, con 7,3 puntos.

Según la tabla publicada por THE, la UCR alcanzó 18,9 puntos en calidad de investigación, 13,9 en relación con industria y 12,4 en enseñanza.

El ranking de ingeniería forma parte de las clasificaciones temáticas 2026 de Times Higher Education, que evalúan universidades en 11 áreas académicas distintas. En ingeniería, la metodología incluye disciplinas como ingeniería eléctrica y electrónica, mecánica, aeroespacial, civil, química y programas de ingeniería general.

THE utiliza 18 indicadores agrupados en cinco pilares: enseñanza, entorno de investigación, calidad de investigación, relación con la industria y proyección internacional. Cada área modifica el peso de esos indicadores para ajustarse a las dinámicas propias de cada disciplina.

En ingeniería, el peso más alto recae sobre reputación en investigación y reputación en docencia, ambas con 21% y 19,5% respectivamente. También tienen un peso relevante las métricas de citación científica, productividad académica y transferencia tecnológica hacia la industria.

La metodología combina datos institucionales, encuestas globales de reputación académica, análisis bibliométricos y medición de patentes e ingresos provenientes de alianzas industriales.

THE explica que la clasificación busca reflejar diferencias entre culturas de investigación. Por eso, áreas como ingeniería reciben más peso en productividad científica y colaboración con industria, mientras que otras disciplinas, como artes y humanidades, reducen el valor de las citaciones académicas.

Para poder entrar al ranking, una universidad primero debe clasificar en el listado global general de THE. Después debe cumplir requisitos mínimos de publicaciones científicas y personal académico.

En ingeniería, el umbral exige al menos 500 publicaciones relevantes entre 2020 y 2024, además de un mínimo de 40 académicos en el área o que al menos el 4% del personal universitario pertenezca a disciplinas de ingeniería.