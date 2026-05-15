Ciencia

Solo una universidad de Centroamérica entró a ranking mundial de las mejores instituciones para estudiar ingeniería en 2026

El ranking por áreas de Times Higher Education mide investigación, docencia, innovación e impacto internacional

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Por Jailine González Gómez
La UCR es la única universidad centroamericana incluida en el ranking de ingeniería 2026 de Times Higher Education.
La UCR es la única universidad centroamericana incluida en el ranking de ingeniería 2026 de Times Higher Education. (Canva stock/South_agency de Getty Images Signature/xavierarnau de Getty Images Signature)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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