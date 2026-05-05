Solo una universidad de Centroamérica figura entre las mejores del mundo para estudiar medicina en 2026

La edición 2026 del ranking por áreas de Times Higher Education incluye a una única universidad de Centroamérica en la clasificación global de las mejores casas de enseñanza superior en medicina y salud.

El listado ubica a la Universidad de Costa Rica en el rango 801–1000 dentro de esta categoría. La clasificación forma parte de una medición que evalúa instituciones en 11 áreas académicas.

Este ranking considera disciplinas como medicina, odontología y otras áreas relacionadas. Para su elaboración, se utilizan 18 indicadores agrupados en cinco pilares: enseñanza, entorno de investigación, calidad de investigación, relación con la industria e internacionalización.

El componente de enseñanza mide aspectos como la reputación académica, la proporción de estudiantes por docente, la relación entre doctorados y bachilleratos, el número de doctorados por personal académico y los ingresos institucionales. El entorno de investigación evalúa reputación, financiamiento y productividad científica.

La calidad de investigación incluye indicadores como el impacto de las citas, la fortaleza y la excelencia de la producción científica, así como su influencia en el campo académico. Este bloque tiene un peso relevante en áreas como medicina, donde la publicación científica es un criterio central.

El apartado de industria mide los ingresos obtenidos a partir de colaboración con empresas y la generación de patentes. Por su parte, la proyección internacional considera la proporción de estudiantes y personal extranjero, así como la colaboración académica con instituciones de otros países.

La metodología ajusta el peso de estos indicadores según cada disciplina. En medicina y salud, los indicadores de investigación tienen una mayor ponderación en comparación con otras áreas.

Para ser incluidas, las universidades deben cumplir con requisitos mínimos de producción científica. En el área de medicina y salud, el umbral es de al menos 500 publicaciones en un periodo de cinco años, además de criterios relacionados con personal académico especializado.