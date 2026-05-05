Ciencia

Solo una universidad de Centroamérica figura entre las mejores del mundo para estudiar medicina en 2026

La Universidad de Costa Rica aparece en el listado por áreas de Times Higher Education, en el rango 801–1000

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Por Jailine González Gómez
Solo una universidad centroamericana logró entrar en el ranking global de medicina 2026 de THE.
Solo una universidad centroamericana logró entrar en el ranking global de medicina 2026 de THE. (Canva stock/pixelshot/Unai Huizi)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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