Ciencia

Sitio sagrado en Perú con 1.600 años de historia estuvo a punto de desaparecer

Restos de mujeres, tiburones y cerámicas revelan secretos del sitio preincaico Huaca Pucllana, en pleno centro de la capital peruana

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un sitio ceremonial preincaico en Lima casi desapareció por el avance urbano. Ahí se realizaban sacrificios humanos, de llamas y tiburones.
Un sitio ceremonial preincaico en Lima casi desapareció por el avance urbano. Ahí se realizaban sacrificios humanos, de llamas y tiburones. ( Alex Benites Abad/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGPerúarqueología
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.