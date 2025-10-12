Ciencia

Arqueólogos descubren pan de comunión con imagen de Cristo en Turquía

El pan tenía una imagen de Cristo como sembrador y una inscripción griega de agradecimiento. Fue hallado junto a otras piezas en Karaman

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Pan de comunión de 1.300 años con imagen de Cristo fue hallado en Turquía. El hallazgo revela tradiciones litúrgicas griegas de la época bizantina.
Pan de comunión de 1.300 años con imagen de Cristo fue hallado en Turquía. El hallazgo revela tradiciones litúrgicas griegas de la época bizantina. (Gobierno de Karadan/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaTurquía
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.