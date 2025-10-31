Ciencia

¿Señal del espacio? El cometa 3I/ATLAS revive una inquietante advertencia de Stephen Hawking

La aparición del cometa 3I/ATLAS, con un comportamiento fuera de lo común, reactivó una antigua alerta del físico Stephen Hawking sobre los riesgos de contactar civilizaciones alienígenas más avanzadas

Por La Nación / Argentina / GDA
El paso del cometa 3I/ATLAS reactiva alertas sobre el riesgo de establecer contacto con civilizaciones extraterrestres, según advirtió Stephen Hawking.
El paso del cometa 3I/ATLAS reactiva alertas sobre el riesgo de establecer contacto con civilizaciones extraterrestres, según advirtió Stephen Hawking. (Canva/AFP)







