El 29 de octubre ocurrirá un fenómeno astronómico clave con el cometa 3I/Atlas que la NASA vigila

El cometa interestelar 3I/Atlas pasará cerca del Sol y será monitoreado por telescopios espaciales como Hubble, Webb y TESS

Por La Nación / Argentina / GDA
3I/ATLAS es un cometa interestelar activo antes de su perihelio. Científicos chilenos detectaron inusuales emisiones de níquel.
El 3I/Atlas cruzará su perihelio este 29 de octubre, liberará gases por el calor solar y será parte de una campaña global de observación. (Dan Bartlett / NASA / AFP/Dan Bartlett / NASA / AFP)







