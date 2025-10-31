Ciencia

¿Oculta algo la NASA? Revelan denuncia sobre misteriosa imagen del cometa 3I/ATLAS

El astrofísico Avi Loeb denunció que la NASA no reveló una imagen clave del cometa 3I/ATLAS, que podría ser una nave alienígena

Por La Nación / Argentina / GDA
3I/ATLAS muestra brillo verde sin explicación clara. La NASA afirma que es un cometa natural y no representa riesgo para la Tierra.
Loeb señala que la NASA no entregó datos clave sobre 3I/ATLAS, cuya naturaleza extraterrestre genera discusión entre científicos. (O Globo/O Globo)







