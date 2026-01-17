Ciencia

Seis planetas se alinearán en 2026, en un fenómeno poco común que no se repetirá hasta 2040

El calendario astronómico de 2026 incluirá eclipses, superlunas y una alineación planetaria que podrá observarse tras el atardecer de febrero

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El 2026 combinará una alineación inédita de seis planetas con cuatro eclipses solares y lunares que marcarán el calendario astronómico mundial.
El 2026 combinará una alineación inédita de seis planetas con cuatro eclipses solares y lunares que marcarán el calendario astronómico mundial. [Imagen con fines ilustrativos] (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGastronomíaplanetas
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.