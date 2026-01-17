Seis planetas se alinearán en 2026, en un fenómeno poco común que no se repetirá hasta 2040

El 2026 combinará una alineación inédita de seis planetas con cuatro eclipses solares y lunares que marcarán el calendario astronómico mundial. [Imagen con fines ilustrativos]

El 2026 destacará en el calendario astronómico por un evento poco común que despertará expectativa a nivel mundial. Se trata de la alineación de seis planetas, un fenómeno que no volverá a darse bajo las mismas condiciones hasta el año 2040 y que podrá observarse desde la Tierra.

Después del ocaso del 28 de febrero de 2026, será posible ver alineados a Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio. Este evento reunirá a planetas visibles a simple vista y a otros que requerirán apoyo óptico para su observación.

Los más difíciles de distinguir serán Urano y Neptuno, por lo que especialistas recomiendan el uso de binoculares o telescopio. De acuerdo con Star Walk Space, la Luna tendrá un 90% de iluminación y aparecerá cerca de Júpiter, lo que facilitará la ubicación del conjunto planetario.

Para una mejor observación, se aconseja esperar una hora después del atardecer y mantener atención en el cielo, lejos de fuentes de contaminación lumínica.

Un año con múltiples eclipses

Además de la alineación planetaria, el 2026 incluirá cuatro eclipses que se distribuirán a lo largo del año y que podrán observarse desde distintas regiones del planeta.

El primer fenómeno será un eclipse anular de Sol el 17 de febrero de 2026. Este ocurre cuando la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra sin cubrirlo por completo. Según datos de Time and Date, será visible en el sur de África, el sur de Sudamérica, zonas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, además de la Antártida. La duración máxima será de 2 minutos y 20 segundos.

El 3 de marzo, el cielo mostrará un eclipse lunar total, conocido como luna de sangre. El satélite natural adquirirá un tono rojizo durante cerca de 57 minutos. El evento será visible en Oceanía, Asia y el océano Pacífico. En Centroamérica y América del Norte se observará durante la madrugada.

Uno de los eventos más esperados del año será el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026. Este fenómeno será histórico para España, donde no se observaba un eclipse total desde 1959. Según la NASA, Google Maps y Time and Date, el eclipse iniciará como parcial en Alaska a las 7:30 a. m. y avanzará hacia Rusia y el Polo Norte. En partes de Portugal, Islandia y España se apreciará de forma completa. En el norte de Estados Unidos, Canadá y África se observará de manera parcial.

El último eclipse del año será lunar y ocurrirá el 28 de agosto de 2026. Este fenómeno será visible en la mayor parte de América, Europa, África, España y el este del océano Pacífico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.