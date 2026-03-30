Satélite de la NASA detecta un planeta similar a la Tierra a 91,8 años luz y revela nuevos detalles sobre sistemas de enanas rojas

Astrónomos detectan TOI-4616 b, un exoplaneta rocoso cercano que ayuda a entender mundos similares a la Tierra en otras estrellas. [Imagen con fines ilustrativos]

Un exoplaneta ligeramente mayor que la Tierra orbita la estrella enana roja TOI-4616, ubicada a 91,8 años luz. El hallazgo se logró con datos del satélite TESS de la NASA y abre nuevas oportunidades para estudiar mundos rocosos fuera del sistema solar.

El descubrimiento corresponde al planeta TOI-4616 b, identificado por un equipo internacional de astrónomos. El análisis se publicó en marzo en el servidor científico arXiv. La validación del planeta se basó en observaciones del satélite TESS y mediciones adicionales desde la Tierra.

El satélite TESS, lanzado en 2018, tiene como objetivo analizar cerca de 200.000 estrellas cercanas al Sol. Busca exoplanetas mediante el método de tránsito. Hasta ahora, detectó más de 7.900 candidatos. De estos, 760 se confirmaron.

Durante el estudio de la estrella TOI-4616, el equipo detectó una señal de tránsito con un período de 1,5 días. La investigación, liderada por Francis Zong Lang de la Universidad de Berna, permitió confirmar la naturaleza planetaria de la señal mediante fotometría, imágenes de alta resolución y espectroscopia óptica e infrarroja.

El planeta TOI-4616 b presenta un tamaño de 1,22 radios terrestres. Su masa se estima entre 1,5 y 3 masas terrestres. Completa una órbita alrededor de su estrella cada 37,2 horas. Los científicos consideran que se trata de un mundo rocoso.

La estrella anfitriona TOI-4616 posee cerca del 19% del tamaño y masa del Sol. Registra una temperatura de 2.876 °C. Su edad se estima entre 300 y 800 millones de años.

Los investigadores consideran que este sistema puede servir como referencia para estudios comparativos de planetas terrestres alrededor de estrellas enanas rojas de tipo M.

El análisis sugiere que el planeta perdió su envoltura primordial de hidrógeno y helio. Sin embargo, podría conservar una atmósfera secundaria compacta. Para confirmar estas características, los científicos planean utilizar espectroscopia de transmisión con el telescopio espacial James Webb.

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