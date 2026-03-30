Ciencia

Satélite de la NASA detecta un planeta similar a la Tierra a 91,8 años luz y revela nuevos detalles sobre sistemas de enanas rojas

El planeta TOI-4616 b orbita una enana roja cada 37,2 horas y podría conservar una atmósfera secundaria detectable con el James Webb

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Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación basada en datos de la NASA y la ESA destaca 45 planetas con condiciones aptas para vida y redefine zonas habitables.
Astrónomos detectan TOI-4616 b, un exoplaneta rocoso cercano que ayuda a entender mundos similares a la Tierra en otras estrellas. [Imagen con fines ilustrativos] (ESA/Hubble & NASA)







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O Globo

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