Ciencia

Científicos validan más de 100 nuevos planetas gracias a una nueva técnica

Científicos del Reino Unido validan más de 100 exoplanetas ocultos en datos de la NASA gracias a un nuevo sistema avanzado de inteligencia artificial

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Por Europa Press
El planeta TOI-1408c, a 455 años luz de la Tierra, tiene una órbita inusual que intriga a los científicos.
El sistema RAVEN analizó 2,2 millones de estrellas y detectó planetas que orbitan sus soles en menos de 24 horas con una precisión sin precedentes. Imagen con fines ilustrativos. (ESO/M. KORNMESSER/ESO/M. KORNMESSER)







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