Ciencia

Descubren planeta ‘infernal’ con océano de magma y gases sulfurosos a 35 años luz de la Tierra

Astrónomos descubren L 98-59 d, un planeta con océano de magma y atmósfera rica en azufre a 35 años luz

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un exoplaneta con magma y gases sulfurosos abre la puerta a una nueva categoría de mundos en la galaxia. Imagen con fines ilustrativos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCexoplanetaSistema Solar
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.