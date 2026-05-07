Ciencia

Satélite de la NASA capta el deshielo provocado por la actividad de volcán ruso

La imagen muestra canales oscuros y nieve derretida en el volcán de Kamchatka

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Por Jailine González Gómez
El Landsat 9 registró actividad reciente en el Shivelyuch el 23 de abril del 2026.
El Landsat 9 registró actividad reciente en el Shivelyuch el 23 de abril del 2026. (NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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