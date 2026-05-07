Satélite de la NASA capta el deshielo provocado por la actividad de volcán ruso

El Landsat 9 registró actividad reciente en el Shivelyuch el 23 de abril del 2026.

El satélite Landsat 9 captó el 23 de abril del 2026 señales de actividad reciente en el volcán Shivelyuch, ubicado en la península de Kamchatka, Rusia.

La imagen muestra marcas oscuras sobre el paisaje nevado de finales de primavera. Estas zonas corresponden a canales y parches expuestos por actividad volcánica.

Shivelyuch, también llamado Shiveluch, es el volcán activo más al norte de Kamchatka y uno de los más activos del mundo. Satélites detectan casi a diario anomalías térmicas, avalanchas calientes, flujos de escombros y depósitos de ceniza.

Según reportes del Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT), un domo de lava creció en meses recientes dentro de la caldera. El 23 de abril, KVERT informó que continuaba la erupción “explosiva-extrusiva”, acompañada por actividad de gas y vapor.

Los domos de lava del Shivelyuch pasan por ciclos de crecimiento y colapso. Cuando colapsan, pueden lanzar flujos piroclásticos compuestos por ceniza caliente y rocas.

La volcanóloga Alina Shevchenko, del GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, describió estructuras que salen de la caldera como “canales de avalancha” y “canales de lahar”.

Estos flujos pueden dejar depósitos que conservan calor durante meses o años. Ese calor puede derretir nieve y formar canales oscuros visibles desde satélites.

Una erupción y colapso de domo en abril del 2023 produjo flujos piroclásticos que descendieron decenas de kilómetros por la montaña. La volcanóloga Janine Krippner indicó que esos depósitos podrían conservar calor.