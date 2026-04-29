Ciencia

NASA lanza herramienta que convierte su nombre en paisajes reales vistos desde satélite

La plataforma usa fotografías satelitales de ríos, bosques e islas que parecen letras del alfabeto y forman cualquier palabra

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Por O Globo / Brasil / GDA
Con “Your Name in Landsat”, la NASA transforma nombres en composiciones hechas con imágenes reales captadas desde el espacio.
Con “Your Name in Landsat”, la NASA transforma nombres en composiciones hechas con imágenes reales captadas desde el espacio. (NASA/Generada con Landsat)







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