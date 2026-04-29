NASA lanza herramienta que convierte su nombre en paisajes reales vistos desde satélite

Con “Your Name in Landsat”, la NASA transforma nombres en composiciones hechas con imágenes reales captadas desde el espacio.

Una nueva herramienta de la NASA permite que cualquier persona escriba su nombre con imágenes reales de la superficie terrestre captadas desde el espacio. La plataforma utiliza fotografías de ríos, mares, bosques, cultivos, islas y otras formaciones naturales que, vistas desde arriba, se asemejan a letras del alfabeto.

La función se llama “Your Name in Landsat” (Tu nombre en Landsat) y fue presentada como parte de la celebración del Día de la Tierra, el 22 de abril. La iniciativa utiliza la base de datos del programa Landsat, desarrollado por la NASA junto con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sistema permite formar cualquier palabra con imágenes satelitales reales tomadas en distintas partes del mundo. Cada letra corresponde a una fotografía de una formación natural que recuerda visualmente su forma.

Para utilizar la herramienta, usted solo debe ingresar al sitio oficial del proyecto y escribir la palabra que desea en la caja de texto. El resultado muestra una secuencia de imágenes que forman el término ingresado, junto con el nombre del lugar y las coordenadas exactas de cada paisaje utilizado.

Algunas letras requieren más interpretación que otras. En ciertos casos, la similitud recuerda al ejercicio de encontrar figuras en las nubes. Sin embargo, la propuesta resalta la diversidad visual del planeta y muestra cómo la naturaleza puede generar formas inesperadas.

¿Qué es el programa Landsat?

Aunque la propuesta tiene un enfoque llamativo y se viralizó en redes sociales, también funciona como una vitrina del programa espacial continuo más largo dedicado al estudio de la superficie terrestre.

Los satélites de Landsat llevan más de 50 años registrando imágenes del planeta desde el espacio. Este archivo histórico permite analizar cómo cambiaron ciudades, costas, cultivos, bosques y otras formaciones naturales desde la década de 1970.

Toda la información recopilada por el programa es gratuita y de acceso público.

Según la página oficial del programa, investigadores utilizan estos registros para estudiar el crecimiento urbano, los desplazamientos de las líneas costeras, los cambios en los ciclos agrícolas y la transformación de los bosques durante décadas. También señalan que el futuro del programa depende de mantener una recolección continua de datos científicos de alta calidad.

Uno de los ejemplos más visibles aparece en la región del Chaco, en Paraguay, donde las imágenes de Landsat permiten observar el avance de la deforestación con el paso de los años.

Actualmente operan los satélites Landsat-8 y Landsat-9.

Los coordinadores del programa también explicaron que el uso de herramientas de aprendizaje automático ayuda a procesar la enorme cantidad de datos recolectados por las misiones. Además, investigadores desarrollan nuevos modelos de aprendizaje profundo para mejorar la precisión y eficiencia de los análisis y extraer más información de cada registro.

El programa también incluye imágenes del territorio brasileño y trabajos desarrollados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), construidos a partir de los datos generados por Landsat.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.