Ciencia

NASA muestra dos paisajes de Marte captados por Curiosity y Perseverance

Los róveres registraron panoramas de 360 grados en zonas separadas por 3.775 kilómetros

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Por Jailine González Gómez
Curiosity y Perseverance captaron paisajes que aportan datos sobre la historia geológica de Marte.
Curiosity y Perseverance captaron paisajes que aportan datos sobre la historia geológica de Marte. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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