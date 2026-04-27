NASA muestra dos paisajes de Marte captados por Curiosity y Perseverance

Curiosity y Perseverance captaron paisajes que aportan datos sobre la historia geológica de Marte.

La NASA divulgó dos panoramas de 360 grados captados por los róveres Curiosity y Perseverance en Marte, los cuales muestran paisajes que aportan información sobre la formación del planeta, su pasado con agua y su potencial para la vida.

Los dos se encuentran separados por 3.775 kilómetros en Marte. Curiosity explora terrenos cada vez más recientes en las faldas del monte Sharp, mientras Perseverance avanza por algunos de los paisajes más antiguos del sistema solar.

El panorama de Curiosity fue compuesto a partir de 1.031 imágenes tomadas entre el 9 de noviembre y el 7 de diciembre del 2025. La vista muestra una región con formaciones conocidas como boxwork, creadas por agua subterránea que circuló por fracturas en la roca.

El panorama de Perseverance fue elaborado con 980 imágenes captadas entre el 18 de diciembre del 2025 y el 25 de enero del 2026. La imagen se centra en un sitio llamado Lac de Charmes, ubicado fuera del borde del cráter Jezero.

Curiosity aterrizó en el cráter Gale en el 2012 para determinar si Marte tuvo condiciones compatibles con la vida. En su primer año, una muestra tomada de un antiguo lecho lacustre confirmó condiciones adecuadas, con química y nutrientes potenciales para microbios.

Perseverance llegó al cráter Jezero en el 2021 para estudiar rocas antiguas y buscar indicios de vida microbiana pasada. El róver ha recolectado 23 muestras en tubos metálicos.

Ambas misiones son administradas para NASA por el Laboratorio de Propulsión a Chorro, construido y gestionado por Caltech, como parte del programa de exploración de Marte de la agencia.