Ciencia

Hallan más de 20 moléculas orgánicas en rocas de Marte y revelan cómo sobrevivieron miles de millones de años

Siete moléculas nunca antes detectadas en Marte fueron identificadas en una muestra recolectada por el rover de la NASA

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Por Jailine González Gómez
Científicos detectaron más de 20 moléculas orgánicas en Marte mediante un experimento químico inédito realizado por el rover Curiosity.
Científicos detectaron más de 20 moléculas orgánicas en Marte mediante un experimento químico inédito realizado por el rover Curiosity. (ESA & MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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