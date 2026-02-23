Ciencia

Curiosity detecta formaciones tipo ‘telaraña’ en Marte que reactivan debate sobre agua y vida

El rover halló crestas minerales que evidencian agua subterránea más reciente de lo previsto

Por Jailine González Gómez
Las estructuras sugieren que el agua pudo persistir más tiempo en Marte, lo que amplía la ventana potencial para vida microbiana.
Las estructuras sugieren que el agua pudo persistir más tiempo en Marte, lo que amplía la ventana potencial para vida microbiana. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)







