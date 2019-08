“Aunque nos parezca que la distancia no es fue grande como la de otra veces o que esta vez la caminata no nos desgastó tanto como en años anteriores, eso no es excusa para no tomar agua inmediatamente después. Llegue, salude a la Virgen, haga oración, pero hidratarse. Es tan importante como estirar al terminar este ejercicio. Mi recomendación es tomar medio litro, no tiene por qué ser ‘de una sentada’, pero sí tomar esa cantidad antes de emprender el viaje de regreso”, señaló la nutricionista Marianela Molina.