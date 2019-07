“No han cerrado ni siquiera un carril, no hay policías cuidando, siempre hemos venido 15 días antes y sí hay, pero hoy no, ni uno solo y hay mucho romero de camino. El único puesto de Tránsito que hemos visto es aquí en el cruce de Taras. Yo en particular vengo a pedir a la Virgen por una niña que operaron a corazón abierto”, indicó Seidy Brenes que viajaba con esta familia.