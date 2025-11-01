Salud

Un país prohibió fumar a toda una generación nacida después de 2007: la multa supera los $3.000

El país asiático impuso restricciones a toda una generación con el fin de erradicar el consumo de tabaco en el futuro

Por AFP
Maldivas restringió el consumo de tabaco a quienes nacieron desde 2007 y prohibió los vapeadores sin importar la edad.
Maldivas restringió el consumo de tabaco a quienes nacieron desde 2007 y prohibió los vapeadores sin importar la edad. (Canva/Canva)







