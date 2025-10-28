Ciencia

Qué pasa en su cerebro si fuma marihuana y tabaco al mismo tiempo

Un nuevo estudio identificó un cambio químico específico en el cerebro de quienes consumen cannabis y cigarro a la vez

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Marihuana y cigarro afectan una enzima que regula la felicidad, elevan el estrés y dificultan dejar el consumo, reveló investigación en Canadá.
Marihuana y cigarro afectan una enzima que regula la felicidad, elevan el estrés y dificultan dejar el consumo, reveló investigación en Canadá. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGmarihuanatabaco
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.