Ciencia

¿El cerebro mejora con la edad? Un estudio revela a qué edad se alcanza el pico del rendimiento mental

Ciertas habilidades mentales alcanzan su mejor momento entre los 55 y los 80 años, según un estudio con más de 67.000 participantes.

Por O Globo / Brasil / GDA
Aunque algunas funciones disminuyen, otras se fortalecen hasta los 80 años, indicó un estudio sobre el desarrollo mental a lo largo de la vida.
Aunque algunas funciones disminuyen, otras se fortalecen hasta los 80 años, indicó un estudio sobre el desarrollo mental a lo largo de la vida. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

