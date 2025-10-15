Ciencia

Cerebro masculino se encoge más rápido que el femenino: estudio revela impacto del envejecimiento y plantea dudas sobre el Alzheimer

Aunque el cerebro masculino pierde más volumen con la edad, esto no aclara por qué las mujeres presentan más casos de Alzheimer

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El cerebro de los hombres envejece más rápido, pero eso no explica la mayor cantidad de mujeres diagnosticadas con Alzheimer
El cerebro de los hombres envejece más rápido, pero eso no explica la mayor cantidad de mujeres diagnosticadas con Alzheimer (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAlzheimerCerebroenvejecimiento
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.