Cerebro masculino se encoge más rápido que el femenino: estudio revela impacto del envejecimiento y plantea dudas sobre el Alzheimer

El cerebro de los hombres envejece más rápido, pero eso no explica la mayor cantidad de mujeres diagnosticadas con Alzheimer

El cerebro de los hombres pierde volumen más rápido con la edad en comparación con el de las mujeres. Así lo determinó una investigación internacional que analizó más de 12.500 imágenes de resonancia magnética y documentó cómo el envejecimiento cerebral avanza de forma distinta según el sexo.

El hallazgo, divulgado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), no explica por qué las mujeres tienen mayor prevalencia de Alzheimer, a pesar de presentar un deterioro cerebral más lento.

La investigación se enfocó en pacientes sin Alzheimer ni alteraciones cognitivas. Cada persona fue evaluada en al menos dos momentos con una diferencia de tres años. Esto permitió documentar los cambios cerebrales típicos del envejecimiento.

Entre los hallazgos más destacados, el córtex poscentral, área encargada de procesar el tacto, el dolor y el movimiento, presentó una reducción del 2% por año en hombres, frente al 1,2% anual en mujeres.

Los autores también observaron una pérdida más generalizada de volumen cerebral en hombres en comparación con mujeres. El análisis incluyó regiones críticas como el hipocampo y el precuneus, ambas relacionadas con la memoria y el Alzheimer.

Diferencias cerebrales no explican más casos de Alzheimer en mujeres

Los especialistas indicaron que aunque el deterioro cerebral sea más acelerado en hombres, eso no se vincula con el mayor número de mujeres que desarrollan Alzheimer.

Las conclusiones contradicen la hipótesis de que una mayor velocidad de reducción cerebral en mujeres podría justificar su mayor incidencia en la enfermedad.

Investigadoras como Anne Ravndal, de la Universidad de Oslo, destacaron que la expectativa era encontrar un deterioro más notorio en el cerebro femenino. Sin embargo, el resultado mostró el efecto contrario.

Por lo tanto, otros elementos como las hormonas, la genética o la longevidad femenina podrían estar influyendo en este fenómeno. Si las causas estuvieran ligadas a cambios estructurales, sería esperable una mayor afectación en zonas clave, como el hipocampo, pero eso no fue lo que reflejaron los datos.

Hipótesis abiertas sobre la brecha entre sexos

Los hallazgos abren nuevas líneas de investigación. Según las conclusiones, las diferencias biológicas en el envejecimiento cerebral no son suficientes para justificar la desigualdad en la prevalencia de Alzheimer entre hombres y mujeres.

Los científicos mencionaron la necesidad de profundizar en factores genéticos, hormonales, de longevidad y de diagnóstico para entender mejor este contraste.

El envejecimiento sigue siendo el principal factor de riesgo para desarrollar Alzheimer. No obstante, estos resultados sugieren que hay múltiples variables no estructurales que deben analizarse para diseñar tratamientos más específicos según el sexo.

