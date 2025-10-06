Ciencia

¿Cuál es la actividad creativa que rejuvenece el cerebro hasta siete años, según estudio científico?

El tango destacó entre varias actividades creativas por su capacidad para mantener el cerebro joven, incluso a nivel molecular, según los investigadores

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Tango, música, artes visuales y videojuegos ayudan a ralentizar el envejecimiento cerebral, pero una de estas actividades generó mayor impacto.
Tango, música, artes visuales y videojuegos ayudan a ralentizar el envejecimiento cerebral, pero una de estas actividades generó mayor impacto. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcerebrorejuvenecimiento cerebralpasatiemposhobbiesactividades recreativas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.