Científicos logran frenar el avance de una enfermedad rara con terapia inédita

Una terapia con virus modificados logró disminuir la producción de la proteína dañina que provoca la enfermedad de Huntington

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación logró reducir en 75% el avance de una enfermedad sin cura mediante un tratamiento genético inyectado al cerebro
Investigación logró reducir en 75% el avance de una enfermedad sin cura mediante un tratamiento genético inyectado al cerebro (Canva/Canva)







