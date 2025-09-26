Salud

Estudio revela el impacto del cannabis en óvulos humanos y tratamientos de fertilidad

Investigadores detectaron más errores cromosómicos y maduración acelerada en óvulos de mujeres con THC en el organismo durante FIV

Por O Globo / Brasil / GDA
Una investigación asocia el THC en el organismo femenino con más defectos cromosómicos en óvulos usados en tratamientos de fertilidad in vitro
Una investigación asocia el THC en el organismo femenino con más defectos cromosómicos en óvulos usados en tratamientos de fertilidad in vitro (Canva/Canva)







notas iaJGGcannabisfertilidadfertilización in vitro
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

