Estudio revela el impacto del cannabis en óvulos humanos y tratamientos de fertilidad

Una investigación asocia el THC en el organismo femenino con más defectos cromosómicos en óvulos usados en tratamientos de fertilidad in vitro

Un estudio reciente de la Universidad de Toronto, publicado el 9 de setiembre en Nature Communications, advirtió sobre los posibles efectos del consumo de cannabis en mujeres que desean embarazarse por medio de fertilización in vitro (FIV).

La investigación encontró que la presencia de THC, el compuesto psicoactivo de la cannabis, en el organismo femenino podría aumentar el riesgo de errores cromosómicos en los óvulos. Este hallazgo se asocia con una reducción en las probabilidades de lograr un embarazo exitoso.

La embrióloga Cyntia Duval y su equipo analizaron 1.059 muestras de fluido folicular, el líquido que rodea los óvulos en desarrollo, de pacientes sometidas a tratamiento de FIV. Un total de 62 muestras resultaron positivas para THC.

Los óvulos expuestos a niveles más altos de este compuesto mostraron una mayor probabilidad de tener defectos cromosómicos y también maduraron de forma más acelerada, en comparación con los óvulos sin exposición al THC.

En una etapa adicional del estudio, se confirmó esta tendencia al evaluar óvulos de 24 pacientes. Aquellos con mayor concentración de THC presentaron casi un 10% más de errores cromosómicos y mayor velocidad de maduración que los del grupo control.

El estudio subrayó que, aunque el consumo de cannabis no impide la fertilización, sí reduce la posibilidad de formar embriones cromosómicamente normales. Esto puede disminuir las tasas de éxito de los tratamientos de FIV.

Una adecuada euploidia, es decir, un número correcto de cromosomas, resulta esencial para que el embrión se implante en el útero, continúe su desarrollo y reduzca el riesgo de aborto espontáneo. Las alteraciones en esta etapa podrían extender el tiempo hasta lograr una concepción.

Los investigadores aclararon que el tamaño de la muestra no permitió controlar todos los factores que afectan la fertilidad, como la edad, que actualmente se considera el principal elemento de riesgo para la calidad de los óvulos.

La investigación se enfocó exclusivamente en tratamientos de FIV, sin evaluar los efectos del consumo de cannabis en procesos de concepción natural, un campo que aún requiere más estudios.

Riesgos también para los hombres

Este estudio se suma a investigaciones anteriores que asociaron el consumo de cannabis con una menor calidad del esperma, lo que refuerza la necesidad de cautela en ambos miembros de una pareja que desea concebir.

Aunque el THC ha mostrado efectos positivos en el manejo del dolor y en algunas condiciones de salud mental, los expertos consideran que su consumo durante la búsqueda de embarazo, el embarazo mismo o el periodo de lactancia debe evitarse.

El consenso actual en la comunidad médica indica que la abstinencia es la opción más segura al planificar una concepción por FIV o de manera natural.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.