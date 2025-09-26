Salud

Esta fruta tropical sorprendió a los científicos por su efecto en el azúcar en sangre

Un estudio en adultos prediabéticos reveló que el mango ayuda a controlar el azúcar en sangre, a pesar de su alto contenido de fructosa

Por O Globo / Brasil / GDA
El mango mejoró los niveles de glucosa y redujo grasa en adultos prediabéticos, según un estudio publicado en la revista Foods.
El mango mejoró los niveles de glucosa y redujo grasa en adultos prediabéticos, según un estudio publicado en la revista Foods.







