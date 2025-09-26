Esta fruta tropical sorprendió a los científicos por su efecto en el azúcar en sangre

El mango mejoró los niveles de glucosa y redujo grasa en adultos prediabéticos, según un estudio publicado en la revista Foods.

Las personas con diabetes o prediabetes deben monitorear cuidadosamente los alimentos que ingieren, especialmente aquellos que afectan los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, no siempre los alimentos con menos azúcar resultan ser los más beneficiosos.

Un grupo de científicos examinó el caso del mango, una fruta tropical conocida por su sabor dulce y su contenido relativamente alto de azúcares.

El análisis fue publicado en agosto en la revista Foods y tuvo como objetivo observar si el mango puede brindar beneficios metabólicos a adultos en condición prediabética.

Mango vs barra de granola

El estudio se realizó durante un periodo de seis meses con un grupo de adultos divididos en dos segmentos. El primer grupo consumió diariamente una porción de mango fresco, equivalente a 32 gramos de azúcar. El segundo grupo ingirió una barra de granola baja en azúcar, con solo 11 gramos de este componente.

Durante ese periodo, los investigadores midieron diversos factores de salud como el nivel de glucosa en sangre, la respuesta a la insulina y la composición corporal de los participantes.

Pese al mayor contenido de azúcar, el grupo que comió mango todos los días mostró mejor control glucémico, mayor sensibilidad a la insulina y una reducción de grasa corporal en comparación con quienes consumieron la barra de granola.

La importancia del valor nutricional completo

La profesora Raedeh Basiri, coautora del estudio y académica de la Universidad George Mason, explicó que no solo se debe observar la cantidad de azúcar en los alimentos, sino también cómo se presentan esos azúcares en conjunto con otros nutrientes.

El mango, aunque dulce, contiene azúcares naturales como glucosa, fructosa y sacarosa, acompañados de fibras, vitaminas y otros compuestos beneficiosos. Este perfil nutricional completo permite que su impacto en el organismo sea diferente al de productos procesados con azúcares añadidos, como la barra de granola utilizada en la comparación.

Alternativa saludable para prevenir diabetes

El equipo investigador concluyó que el mango representa una opción válida para incorporar en una alimentación saludable dirigida a personas con alto riesgo de desarrollar diabetes. Resaltaron la importancia de enfocarse en la calidad general de los alimentos, no solamente en su contenido de azúcar.

En esa línea, se recomendó considerar el mango como una estrategia práctica dentro de una dieta balanceada para prevenir el avance hacia la diabetes tipo 2.

Consulte siempre con un especialista

Antes de hacer cualquier cambio en la dieta, especialmente en casos de diabetes, es fundamental consultar a un nutricionista. Solo un profesional puede ofrecer una guía adecuada según las necesidades individuales.

