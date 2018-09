Badilla advierte, sin embargo, que esta prueba no es una panacea: “esta no es una prueba de tamizaje, no todos los menores con autismo la necesitan. En algunos casos puede ser una herramienta que ayude a ver mejores terapias. Sin embargo, no en todos los casos es necesario, el filtro es muy riguroso. Por ejemplo, a medicina genética me refieren unos 2.000 casos nuevos al año. De ellos tal vez un 10% podrían verse beneficiados con la prueba”.