Tenía visión borrosa y creyó que era solo una irritación, pero un gusano vivo se movía en dentro de su ojo: caso médico genera alerta

Un procedimiento quirúrgico permitió extraer al parásito alojado en el ojo, pero el paciente perdió visión por cataratas posteriores.

Un hombre de 35 años, residente de una zona rural en la India, consultó a un oftalmólogo luego de experimentar visión borrosa y enrojecimiento ocular durante varios meses. La revisión médica reveló una causa poco común y alarmante: un gusano vivo dentro del ojo.

El caso fue reportado por especialistas en la revista New England Journal of Medicine, donde se documentó que el parásito se encontraba en movimiento y retorciéndose dentro del ojo afectado, específicamente en el área inflamada, lo que confirmó que se trataba de un organismo vivo.

Un parásito vinculado a alimentos contaminados

Los análisis permitieron identificar al parásito como Gnathostoma spinigerum, un nematodo que suele alojarse en perros y gatos, aunque también puede infectar a seres humanos.

Este tipo de infección, conocida como gnatostomiasis, se produce con frecuencia tras el consumo de carne cruda o mal cocida de peces de agua dulce, pollo, reptiles o anfibios contaminados.

Según explicaron los especialistas, la larva puede atravesar el sistema digestivo y, entre tres y cuatro semanas después, llegar al torrente sanguíneo. Desde allí, el parásito es capaz de migrar hacia distintos órganos del cuerpo, como ocurrió en este caso, donde alcanzó el globo ocular.

Cirugía para extraer al gusano

El tratamiento incluyó una intervención quirúrgica denominada vitrectomía pars plana, procedimiento que permite extraer el humor vítreo del ojo. Esta sustancia gelatinosa y transparente ocupa el centro ocular y se reemplaza por un gas o líquido.

Dicha técnica oftalmológica se utiliza para acceder a zonas profundas como la retina y la parte posterior del globo ocular, lo cual facilitó la extracción del gusano en este paciente.

Desarrollo de cataratas tras la operación

Después de la operación, el hombre recibió glucocorticoides orales y oculares, lo que permitió una mejora significativa de su estado general.

Ocho semanas después del procedimiento quirúrgico, el seguimiento médico mostró signos de recuperación. Sin embargo, el paciente desarrolló cataratas como consecuencia de la cirugía y de la infección, lo que impidió una recuperación total de la visión en el ojo afectado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.