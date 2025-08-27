Salud

Tenía visión borrosa y creyó que era solo una irritación, pero un gusano vivo se movía en dentro de su ojo: caso médico genera alerta

El paciente llegó al hospital tras meses con molestias

Por O Globo / Brasil / GDA
Un procedimiento quirúrgico permitió extraer al parásito alojado en el ojo, pero el paciente perdió visión por cataratas posteriores.
Un procedimiento quirúrgico permitió extraer al parásito alojado en el ojo, pero el paciente perdió visión por cataratas posteriores.







