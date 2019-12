De acuerdo con el CDC y la USDA, hay una “zona de peligro” de temperatura que aumenta la proliferación de microorganismos. Este rango es muy amplio: entre los 5 ° C y los 60 ° C, por eso es que deben alcanzar altas temperaturas al cocinarse, para así matar las bacterias posibles. También por ello, si no se consumen una vez cocinadas, deben ser refrigeradas o congelarlas.