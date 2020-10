“Ellos consideran que las pruebas no representan una garantía de no infección. Y así es. En realidad, las pruebas de PCR no representan una garantía de que la persona no venga infectada, pero se acerca, lo más probable, o es por lo menos algo que lo deja a uno más tranquilo de que la persona, al subirse a ese avión, no tenga una infección en proceso”, señaló la tarde de este miércoles.