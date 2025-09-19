Salud

Se colocó un DIU, quedó embarazada y tres años después descubrió que estaba perforando su intestino

Creyó haber expulsado su DIU tras un embarazo, pero tres años más tarde un examen reveló que había migrado y causó una grave lesión intestinal

Por O Globo / Brasil / GDA
Colocó un DIU, quedó embarazada y pensó que lo había perdido. Tres años después lo hallaron dentro del intestino y necesitó una cirugía compleja.
Colocó un DIU, quedó embarazada y pensó que lo había perdido. Tres años después lo hallaron dentro del intestino y necesitó una cirugía compleja.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

