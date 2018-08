El riesgo no es solo para los no vacunados, pues se baja la tasa de “inmunidad rebaño”: cuando más individuos están protegidos contra una enfermedad, es más difícil que surja, y así se protege a niños menores de 15 meses o a personas con sistemas inmunitarios débiles (como quienes nacen enfermos y no pueden ser inoculados) o quienes tienen, desde el nacimiento, alguna condición de alergia que no les permite vacunarse.