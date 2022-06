Viruela del mono: turista noruega es primer caso sospechoso en Costa Rica

Turista de Noruega es el primer caso en investigación por virus de viruela del mono en el país Ministra de Salud, Joselyn Chacón, dio alerta del primer caso sospechoso

Costa Rica confirmó el primer caso en investigación por sospechas de viruela del mono, según informó este miércoles la ministra de Salud, Joselyn Chacón, en conferencia de prensa.

Se trata de una noruega de 21 años que llegó de visita al país el 22 de mayo e inició con síntomas el 27, por lo que acudió a consulta a un centro médico privado. Ante la sospecha, se le envió a aislamiento en “un lugar que no es un centro médico”. La condición de la joven es estable, dijo Chacón.

Salud, además, le da seguimiento a ocho contactos de la turista, pues ella venía en un grupo con otros seis extranjeros, ninguno de los cuales ha presentado síntomas. Los turistas estuvieron en San José, San Carlos, Puntarenas y Limón.

Aún no se tiene fecha de salida de ella y sus acompañantes, pero se quedarán en el país en tanto sea necesario.

A la mujer se le realizaron pruebas que se enviaron al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Por el momento, ya se descartó que se trate herpes y se está a la espera de descartar otras enfermedades, al tiempo que se esperan resultados de muestras enviadas al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Toda la información fue dada a conocer en la primera conferencia que ofrece la jerarca de Salud desde que asumió el cargo, el 8 de mayo. Ella y sus viceministros atendieron a la prensa con mascarilla, pese a que el primer decreto que firmó Chacón fue para eliminar la obligatoriedad del dispositivo en sitios cerrados como medida para evitar los contagios de covid-19.

Aunque la actividad fue convocada para referirse al “Primer caso sospechoso de Viruela del mono”, la jerarca de Salud dijo luego que es un caso “en investigación”, no sospechoso. La ministra Chacón indicó que no se trata de un caso sospechoso, sino de uno en investigación. Las definiciones de la OMS hablan de tres clasificaciones en enfermedades infecciones: sospechoso, probable y confirmado (o descartado). “En investigación” no es una de las categorías, puesto que la clasificación de sospechoso ya amerita la investigación.

La (OMS) confirmó ya más de 550 casos en 30 países donde la enfermedad no estaba presente anteriormente. El informe más reciente es del pasado 29 de mayo.

Reportes elaborados por investigadores independientes hablan de que a este miércoles 1.° de junio, hay 610 confirmados, 4 probables y 53 sospechosos en 30 países. En América Latina, Argentina confirma dos pacientes y México uno. Brasil tiene dos casos sospechosos y Bolivia uno.

Casos sospechosos, probables y confirmados: ¿cuáles son las diferencias?

La ministra de Salud, Joselyn Chacón, anunció el primer caso en investigación por posible viruela del mono. La acompañan los viceministros Carolina Gallo y Alexei Carrillo. Foto: Jose Cordero

La OMS ya tiene definido cuándo un individuo es sospechoso, probable o confirmado con viruela del mono. Las dos primeras categorías pueden confirmarse o descartarse mediante pruebas de laboratorio o permanecer como sospechoso o probable. La OMS y las autoridades de salud de cada país trabajan para tener la mayor parte de casos definidos. Estos conceptos están sujetos a cambios, conforme avanza la evidencia científica.

Caso sospechoso

Cualquier persona de un país en donde esta viruela no sea endémica, que registre brotes en su piel que no puedan explicarse por otra causa y que, además tenga uno o más de estos síntomas:

Dolor de cabeza

Fiebre con temperatura superior a 38,5 ° C

Inflamación de ganglios linfáticos (o glándulas inflamadas)

Dolor de músculos y cuerpo

Dolor de espalda

Debilidad profunda

Caso probable

Es un caso sospechoso que además reúne estas otras características:

Tenga un nexo epidemiológico con un caso confirmado o probable en los últimos 21 días antes de su inicio de síntomas. Esto incluye exposición cara a cara, contacto físico directo con la piel o lesiones o heridas en la piel, contacto con materiales con el virus como ropa, ropa de cama, o utensilios.

Que hubiera viajado a un país donde la viruela del mono sea endémica.

Que haya tenido múltiples parejas sexuales en los 21 días previos a los síntomas.

Tiene un resultado positivo en prueba de orthopoxuvirus (categoría a la que pertenece este virus) sin que se haya vacunado contra la viruela o haya tenido una exposición a otro virus de este grupo.

Se haya hospitalizado debido a la enfermedad

Caso confirmado

Un caso con la definición de sospechoso o probable cuyo contagio se confirme por laboratorio, ya sea por PCR o por secuenciación. En contraposición, un caso descartado será el que muestra la prueba negativa.

Esta información está en desarrollo