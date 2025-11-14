¿Sal en el café? La tendencia que algunos cocineros están aplicando para mejorar su sabor

El truco de echar sal al café ayuda a suavizar el amargor y resaltar sabores que normalmente no se perciben

En cocina, algunos profesionales agregan una pizca de sal al café para suavizar su amargor. Aunque no forma parte de la receta tradicional, el truco permite que la bebida gane equilibrio en su sabor.

Uno de los casos más comentados provino de un video en redes sociales del restaurante El Abeto, ubicado en Elche, España. En la grabación, un cocinero explicó que utilizan sal para “quitar el amargor y resaltar el sabor real del café”.

Qué ocurre al añadir sal al café

La explicación científica se encuentra en cómo el cuerpo percibe el gusto. Diversos estudios han demostrado que el sodio inhibe la señal del amargor en las papilas gustativas. Un estudio publicado en la revista Nature en 1995, elaborado por Paul Breslin y Anthony Beauchamp, respaldó esta afirmación. Según los hallazgos, el sodio bloquea parcialmente los receptores del amargor, reduciendo su intensidad.

Este efecto permite no solo suavizar sabores fuertes, sino que también realza matices aromáticos del café que suelen pasar desapercibidos. Además, otras investigaciones han indicado que la sal puede disminuir la acidez, lo cual potencia la percepción de notas dulces en la bebida.

Cuándo es útil este truco en la cocina

La sal no transforma el perfil del café, pero puede corregirlo cuando presenta un sabor excesivamente amargo o “duro”. Esto es habitual en cafés con tueste oscuro, en variedades robusta de sabor intenso o en preparaciones donde el líquido se recalienta.

En estos casos, una mínima cantidad de sal puede convertir un café áspero en uno más equilibrado, sin necesidad de agregar azúcar ni edulcorantes.

Por esta razón, algunos cocineros lo usan cuando trabajan con café expuesto a máquinas industriales durante largos periodos o como ingrediente en recetas. Por otro lado, en cafés de especialidad o de origen único, esta técnica no resulta necesaria, ya que su sabor se encuentra equilibrado por origen y método de preparación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.