¿Sal en el café? La tendencia que algunos cocineros están aplicando para mejorar su sabor

Una pizca de sal puede cambiar por completo el sabor del café, especialmente si este resulta demasiado amargo

Por Europa Press
El truco de echar sal al café ayuda a suavizar el amargor y resaltar sabores que normalmente no se perciben
El truco de echar sal al café ayuda a suavizar el amargor y resaltar sabores que normalmente no se perciben (Canva/Canva)







