Salud

Café: esta bebida puede ayudarle a vivir más tiempo, pero depende de cómo se prepare y se consuma

Preparar mal el café o añadir azúcar y cremas procesadas podría anular sus beneficios para la salud, según una médica de Harvard

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Beber café puede alargar la vida, pero solo si se prepara con filtros y sin azúcar o cremas artificiales, según una médica de Harvard.
Beber café puede alargar la vida, pero solo si se prepara con filtros y sin azúcar o cremas artificiales, según una médica de Harvard. (Canva/Canva)







