¿Qué se sabe, y qué no, del hidrocarburo que contaminó agua de Tibás, Goicoechea y Moravia?

Investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizan análisis para determinar cuál es el hidrocarburo (o hidrocarburos) que contiene el agua contaminada en tres cantones: Tibás, Goicoechea y Moravia. Todavía no se tienen los resultados de los estudios y se esperan para los próximos dos días.

Los exámenes son de una técnica llamada cromatografía, un método de separación de sustancias complejas. Los datos completos no están disponibles todavía, pero sí los primeros. Con esta información se puede ayudar a definir lo que se sabe hasta el momento y lo que no de esta contaminación.

La Nación explica el tema de la mano de lo dicho por las autoridades nacionales, y del químico experto en aguas Ricardo Sánchez Murillo.

Hay más de 250 hidrocarburos diferentes, por lo que es necesario hacer un estudio riguroso para determinar de cuál se trata.

“El análisis consiste en inyectar la muestra que se ha tomado aleatoriamente en el acueducto y lo que sale en el cromatograma será un gran pico de un montón de compuestos juntos. Primero se nos dice el total de hidrocarburos y luego se van haciendo estudios más detallados. Falta mucho tiempo, es un trabajo que toma su tiempo para, analíticamente, tener todos los datos”, explicó Sánchez.

Esto podría complicarse porque no necesariamente debe ser un solo hidrocarburo, podría ser más de uno, y además tener aditivos que compliquen tanto la identificación como atender el problema y resolverlo.

Mary Munive Angermüller, ministra de Salud, indicó que hasta no tener definido de cuál hidrocarburo se trata, es necesario que la población afectada no consuma agua. Ya cuando se tenga identificado se podrá saber su riesgo y si el agua puede usarse para algunos fines, como aseo o cocinar.

“Las medidas restrictivas variarán dependiendo de cuál sea ‘el nombre de la criatura’. Cuando lo sepamos comunicaremos las nuevas medidas”, puntualizó.

No hay parámetro de un máximo de hidrocarburos permisibles en agua, porque estos siempre deberían estar en cero, advirtieron autoridades de Salud y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

¿Qué podemos saber de los hidrocarburos contaminantes del agua?

¿Qué hidrocarburos no están presentes?

Los primeros análisis sí indicaron cuáles no químicos no están presentes, lo que hace ver que no es ni gasolina ni diésel, y se presume de un aceite o lubricante.

Albin Badilla, microbiólogo de la Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, indicó que se tiene la certeza de tres hidrocarburos, que podrían ser dañinos para la salud humana, que no están presentes.

Benceno (sustancia que forma parte del petróleo crudo y la gasolina)

(sustancia que forma parte del petróleo crudo y la gasolina) Xileno (compuesto químico que se encuentra en el petróleo)

(compuesto químico que se encuentra en el petróleo) Tolueno (está en el petróleo, pero también es disolvente utilizado en pinturas y en materiales de construcción).

¿Qué características tienen estos hidrocarburos?

Por lo que se sabe hasta el momento, se estima que los hidrocarburos presentes en el agua son de cadena larga. Para entender este concepto, primero debemos entender que los hidrocarburos son compuestos formados por átomos de hidrógeno y de carbono que van formando cadenas. Pero estos pueden tomar diferentes formas.

Las cadenas de los hidrocarburos están formadas por enlaces entre los átomos de carbono. Sánchez manifestó que las gasolinas generalmente tienen cadenas cortas y los aceites y lubricantes tienen cadenas más largas.

El químico ejemplificó que estos aceites podrían tener de 28 a 35 carbonos. Uno de gasolina tiene generalmente entre 6 y 12, y el diésel tiene entre 13 y 28.

“Son muy persistentes. Muchos microorganismos tratarán de degradarlos y eso puede ayudar, pero es algo muy complejo. Se necesita muy poca cantidad para una contaminación de grandes magnitudes”, manifestó.

¿Cómo podría afectarse la salud?

Estos son los primeros síntomas ante los cuales Salud pide buscar atención médica:

Irritación en la piel

Irritación en garganta

Ardor estomacal

Náuseas

Vómitos

Dificultad para respirar

Sánchez manifestó que, a largo plazo, si se consume de forma crónica, algunos de los hidrocarburos también podrían generar algunos tipos de cáncer. Sin embargo, aclaró que esto no sucedería en Costa Rica, porque muchas personas dejaron de usar agua con solo notar un olor diferente, y la acción de las autoridades, aunque no fue la más rápida, tampoco dio tiempo a cronificar problemas de salud.

¿Cómo llegaron los hidrocarburos al agua?

Esa pregunta todavía no tiene respuesta. Alexánder Davis Barquero, gerente de Servicios Técnicos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), comentó que se activó el protocolo que se establece para tomas ilegales de combustibles.

Además, se hicieron recorridos y verificación en sistemas electrónicos del poliducto; señaló que “es muy poco probable una fuga de combustible” en dichas áreas.

Alejandro Calderón, subgerente de Sistemas del AyA, aseguró que las fuentes de agua de las cuales se nutren los cantones afectados provienen de Vázquez de Coronado. Los datos recopilados hasta ahora hacen ver que el problema no venía de esas nacientes, pues allí no se encontró intervención humana.

Ambas instituciones siguen investigando el origen.

Sánchez también indicó que la época seca hace más difícil que estos compuestos se disuelvan.

“La tubería lleva agua a presión. Es muy difícil que con tanta presión ingrese un hidrocarburo. Pero cuando hay racionamientos, cuando hay problemas de presión o cortes de agua, podrían ‘chupar’ ese contaminante e ingresarlo al sistema”, expresó.

Para Sánchez, el hecho de que sea un lubricante hace las cosas más complejas, porque son aceites y su trasiego mucho menor, entonces sea más difícil saber de dónde viene.

El especialista señaló que para cuando la gente comenzó a percibir el olor y sabor diferente ya seguramente llevaba unos días de estar en concentraciones menores, imperceptibles para la población.

¿Por qué es importante conocer cómo funcionan los acueductos?

¿Cuánto tiempo durará la situación en remediarse?

Eso dependerá de cuál o cuáles hidrocarburos estén en las aguas y de cuán rápido logren disiparse. Las autoridades no se atrevieron a dar una fecha. Munive señaló que durante el fin de semana se tendría identificado el hidrocarburo o hidrocarburos presentes, pero las medidas dependerán de cuál o cuáles sean estos químicos, la cantidad y la concentración en la que se encuentren y cuánto pueda demorarse en eliminarlos.

¿Qué nos dice esto del manejo de los acueductos?

La contaminación de agua con hidrocarburos ha hecho que las personas de cantones populosos de la GAM no puedan consumir agua y deban abastecerse con cisterna.

Sánchez manifestó que es vital conocer cómo funciona cada acueducto para entender mejor las repercusiones.

“Un operador de agua debe conocer cómo se mueve el agua en el acueducto. Los acueductos son muy complejos y han ido evolucionando de una manera poco sistemática. Con el aumento de la población se han ido interconectando. Es necesario saber cómo se mueven las aguas por estos acueductos para entender mejor el flujo”, resumió.

Para el químico, dos muestras al día no es suficiente. Esto debe hacerse de una forma espacial y temporal para muestrear todo el acueducto de forma sistemática frecuentemente para entender la distribución, porque hay picos de alto consumo y bajo consumo en donde el agua se mueve más (en el primer caso) o menos (en el segundo).

Lo ideal sería hacer monitoreos horarios, pero esto es poco realizable. Sánchez habló de un mínimo de cada seis horas.

“La estrategia de monitoreo no puede ser mezquina, porque los contaminantes no se distribuyen de manera uniforme. Es una estrategia de muestreo muy limitada para ver la magnitud del problema”, precisó.

Un monitoreo eficaz permitiría no solo solucionar el problema más rápido, también actuar de forma más pronta en ocasiones futuras.