¿Qué es la ciática? ¿Qué podemos hacer con ese dolor?

La ciática es uno de los motivos de consulta por dolor más comunes en los consultorios médicos. Este término no solo se refiere al dolor, también se refiere a debilidad, entumecimiento u hormigueo en el trayecto del nervio ciático, el más largo del cuerpo humano, que va desde la zona lumbar y recorre las piernas.

Este nervio pasa por zonas clave del organismo, por eso cuando se inflama o hay alguna disfunción en él se manifiesta como dolor u otro tipo de malestar. El nervio ciático controla los músculos de la parte posterior de la rodilla y región inferior de la pierna. Además, proporciona sensibilidad a la parte posterior del muslo, parte de la región inferior de la pierna y a la planta del pie.

Aunque no hay datos oficiales, se calcula que en Costa Rica unas 100.000 personas son diagnosticadas cada año con este padecimiento, que es más común en personas con obesidad y sobrepeso, embarazadas y adultos mayores. Asimismo, en quienes alzan mucho peso, o más bien son sedentarios del todo, así como en personas con desgaste en la columna por razones hereditarias. Por eso en Siéntase Pura Vida vamos a tratar ese tema con la guía de Moisés Fallas Wahrmann, especialista en Medicina Interna y Deportiva.

“Es un dolor referido al nervio ciático por inflamación, por pinzamiento, o por algún tipo de problema en alguna raíz nerviosa que forma el nervio ciático”, puntualizó.

El especialista indicó que los dolores que involucran nervios son muy intensos y los describió como “quemantes” o que “hormiguean”. El nervio ciático tiene ramificaciones hacia ambas piernas. Normalmente solo hay problemas en una de ellas, pero también podrían darse en las dos de forma simultánea.

¿Qué hacer con un dolor ciático?

Características de la ciática

La ciática ocurre cuando hay presión o daño en el nervio ciático. Esto puede darse por diferentes causas. En la mayoría de los casos se debe a una hernia de disco en la columna vertebral o al crecimiento óseo excesivo, también conocido como espolón óseo. También pueden darse por lesiones al hacer deporte. En raras ocasiones, un tumor es el causante de dicha presión.

Los síntomas pueden variar desde un dolor leve hasta uno agudo y escozor. A veces, se siente como una sacudida o una descarga eléctrica. Puede empeorar al toser o estornudar o al estar sentado por mucho tiempo.

Algunas personas también presentan entumecimiento, hormigueo o debilidad muscular en la pierna o en el pie. Una parte de la pierna puede doler, mientras que otra puede estar entumecida.

No todo lo que llamamos ciática lo es

Fallas señaló que es importante dejar claro que los dolores de espalda baja que irradian hacia el glúteo o la pierna no necesariamente se deben a la ciática, pero de todas formas son dolores que no tienen por qué aguantarse.

“Aquí en Costa Rica y en todo el mundo vemos a pacientes consultar por esto. Lo que pasa es que la gente le dice ‘ciática’ a muchas cosas que a veces ni siquiera lo son. En realidad, el dolor lumbar bajo ese que sentimos se nos va para la pierna, aunque se le echa la culpa al nervio ciático no siempre es así”, especificó.

Sin embargo, sí puede ser posible que una de las raíces nerviosas que van desde la columna hacia un lugar determinado de la pierna se “prensa” o se inflama. Incluso puede darse inflamación de un músculo y provocar este tipo de dolor. O contracturas que “prensan” las raíces nerviosas.

“La gente se ha acostumbrado a que a los dolores de espalda le dice ciática, pero a veces cuando duele un glúteo pueden ser otras causas, como inflamaciones musculares”, destacó.

Los dolores lumbares pueden afectar hasta un 70% de la población. Esta afección es más común en los hombres entre los 30 y los 50 años, pero nadie está exento.

Prevención de la ciática

La ciática es el dolor en el trayecto del nervio ciático. Imagen: Shutterstock

La mayoría de los casos de ciática pueden prevenirse siguiendo dos consejos:

Hacer ejercicio con regularidad. Esto permitirá mantener fuertes los músculos de la espalda.

Mantener una buena postura cuando se esté sentado.

Fallas también recordó la importancia de una alimentación saludable, que no solo reducirá el riesgo de sobrepeso, también de mayor grasa en los músculos. También enfatizó en la importancia del estiramiento después de una sesión de ejercicios. Levantarse por un par de minutos cada hora mientras se está trabajando es otra.

Si usted ya fue diagnosticado con ciática, Fallas recordó que es necesario saber que no se resuelve rápido, en muchas ocasiones es difícil de manejar. Si su causa fue una lesión en el gimnasio, repose lo necesario y tome sus medicamentos según lo indicado.

¿Cuándo buscar ayuda para el dolor ciático?

Fallas advirtió que nadie tiene por qué aguantar dolor. “Un dolor siempre te está advirtiendo algo”, resumió.

Sin embargo, aclaró que tampoco se debe “salir corriendo” por cualquier dolor. En estos casos, la persona puede tomar un analgésico de venta libre, al que sepa que no es alérgico. Si el dolor persiste es mejor ir con un médico. También se debe acudir a un médico si pasan de cuatro a seis semanas y el dolor no se va, aunque sea leve.

Eso sí, es necesario no abusar de los analgésicos, porque todo medicamento tiene eventos adversos. Además, debe recordarse que hay personas que tienen alergias o intolerancias a ciertos fármacos, aparte de que algunos, como los opiáceos, pueden generar adicción.

También es necesario ver si este padecimiento se acompaña de signos de alarma, para descartar otras patologías más complicadas. En algunos casos, será necesario cirugía; en otros, determinar si hay otro tipo de enfermedades más graves. Dentro de estas alertas están:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Vómitos.

Malestar general.

Debilidad.

Pérdida de sensibilidad.

Pérdida de movilidad.

Atrofia del músculo donde duele.

Si duele más al tocar la piel.

“No todo es un músculo contracturado o una ciática común. Por eso es necesario en estos casos visitar al médico”, expuso.

Siéntase Pura Vida y no tolere el dolor. Sepa cuándo visitar a un médico y no se automedique si los analgésicos usuales no funcionaron en los primeros días.