“Yo le he preguntado a más de un agricultor que si siembra maíz pujagua y me dicen que sí, pero que muy poquito, si acaso lo que se va a utilizar en su familia y tal vez un poco más. Cuando les pregunto por qué me dicen que ya nadie se los compra y que más bien cuando han intentado vender lo han tenido que dar casi regalado para no perderlo”, lamentó Salazar.