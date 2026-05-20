Salud

Por qué los cocineros recomiendan poner sal al café y para qué sirve realmente

Una pequeña cantidad de sal puede reducir el amargor del café y hacer que otros matices del sabor destaquen más

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Por Europa Press
La sal puede alterar la percepción del gusto en el café y ayudar a equilibrar sabores intensos o demasiado amargos.
La sal puede alterar la percepción del gusto en el café y ayudar a equilibrar sabores intensos o demasiado amargos. (ChatGPT/Generada con IA)







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