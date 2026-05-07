Salud

Por qué es bueno desayunar yogur griego y avena: esto dicen los expertos

La combinación de avena y yogur griego ayuda a controlar el apetito y aporta nutrientes clave para iniciar el día con energía

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Por El Universal / México / GDA
Especialistas destacan que desayunar yogur griego con avena favorece la digestión y puede contribuir a la salud cardiovascular.
Especialistas destacan que desayunar yogur griego con avena favorece la digestión y puede contribuir a la salud cardiovascular. (ChatGPT/Generada con IA)







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