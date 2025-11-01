Salud

¿Por qué es bueno desayunar yogur griego y avena? Esto dicen los expertos

La mezcla de yogur griego y avena tiene propiedades que favorecen la digestión, estabilizan la glucosa y reducen el colesterol

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Yogur griego y avena ofrecen proteínas, fibra y probióticos que mejoran la digestión y controlan el apetito desde el desayuno.
Yogur griego y avena ofrecen proteínas, fibra y probióticos que mejoran la digestión y controlan el apetito desde el desayuno. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAvenaYogur
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.