Mujer va al hospital por cálculos renales y pierde manos y pies en Brasil

A finales del año pasado, Claudia Fontes, una publicista de 45 años de Río de Janeiro, Brasil tenía una vida cotidiana que incluía cuidar a sus hijos, llevarlos a la escuela y ayudarles con la tarea. Sin embargo, una serie de eventos cambió drásticamente su vida, impidiéndole participar en las actividades familiares.

En diciembre de 2023, Claudia sufrió un dolor abdominal que la llevó al hospital. Allí, los médicos detectaron una infección urinaria y un cálculo renal en el uréter. La situación se complicó rápidamente, evolucionando a una infección generalizada, que la dejó en coma durante diez días y la mantuvo internada por 63 días. “Cuando desperté del coma, en la víspera de Navidad, tenía las manos y los pies vendados. Me preguntaba qué iba a pasar, si podría sobrevivir”, relató en una entrevista con la revista CRESCER del medio brasileño O Globo.

Aunque sobrevivió, el tratamiento dejó secuelas graves. Las medicaciones administradas durante el coma afectaron la vascularización, impidiendo que el flujo sanguíneo llegara adecuadamente a sus extremidades. “Los médicos sabían que tenía cuatro hijos y que debía sobrevivir, independientemente de cómo quedara. Sabían que las altas dosis de medicación me dejarían con secuelas, pero lo hicieron de todos modos. Y fue la elección correcta. Es mejor estar aquí, sin manos ni pies, pero ser madre”, afirmó Claudia.

Ahora, Claudia está de vuelta en casa y adaptándose a su nueva rutina, viviendo sola con sus hijos Letícia, de 17 años, Bernardo, de 14, Leonardo, de 13, y Nathália, de 9. Su objetivo principal es adquirir prótesis para recuperar su independencia y participar más activamente en la vida familiar. “Si no fuera por mis hijos, tal vez no hubiera encontrado la fuerza para pasar por todo esto. Quiero conseguir las prótesis porque sé que me acercarán nuevamente a mis hijos”, expresó.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.